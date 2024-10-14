نغم أبو شديد في رسالة غاضبة: "هيدي هي عزرايل"

نغم أبو شديد في رسالة غاضبة: "هيدي هي عزرايل"



علّقت الممثلة اللبنانية نغم أبو شديد على الأحداث والتطورات الأخيرة التي حصلت في لبنان وتحديدًا في أيطو اليوم الاثنين وذلك في منشور عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وكتبت نغم أبو شديد: "18 شهيد و4 جرحى في أيطو، هيدي هيي عزرايل يللي في ناس واقفة معها".