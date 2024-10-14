بعد استهداف خيام النازحين قرب مستشفى الأقصى... نيكولا معوّض يعبّر عن غضبه

بعد استهداف خيام النازحين قرب مستشفى الأقصى... نيكولا معوّض يعبّر عن غضبه

نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة للمجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق النازحين في غزة وكتب جملة باللغة الانكليزية مفادها: "فلسطينيون يحترقون وهم أحياء داخل خيام للاجئين بجوار مستشفى الأقصى".



وشارك نيكولا معوض رسمة تجسّد حذاء يمثّل علم اسرائيل وهو يدوس على كافة القوانين والأعراف الدولية وكتب جملة انكليزية مفادها: "لو كان للشيطان راية تمثّله"، في إشارة منه إلى أن اسرائيل هي الشيطان نفسه.