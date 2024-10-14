بكلمات مؤثرة... نادين الراسي تصف الواقع الحالي بحرقة

بكلمات مؤثرة... نادين الراسي تصف الواقع الحالي بحرقة

كتبت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جملة عبّرت من خلالها عن استيائها من العدوان الذي يتعرض له لبنان.



وجاء في الصورة التي شاركتها نادين الراسي عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام: "ونعيش بقايا حياة تملأها رائحة الموت!".