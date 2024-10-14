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ندى أبو فرحات: هل ستتوقف هذه العقول المريضة عن إجرامها يومًا ما؟

ندى أبو فرحات: هل ستتوقف هذه العقول المريضة عن إجرامها يومًا ما؟



وجّهت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات رسالة عكست غضبها واستياءها مما يحصل من أعمال إجرامية في الشرق الأوسط.



وفي التفاصيل، علّقت ندى أبو فرحات عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنهم يحرقون الناس وهم على قيد الحياة! هذا ما يحدث أمام أعين الجميع! هل ستتوقف هذه العقول المريضة عن إجرامها يومًا ما؟".