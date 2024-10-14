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ريتا حايك من جديد... "هل رأيتم ما يستطيع الشيطان القيام به؟"

ريتا حايك من جديد... "هل رأيتم ما يستطيع الشيطان القيام به؟"



عبّرت الممثلة ريتا حايك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام عن غضبها بسبب المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق النازحين في غزة.



وشاركت ريتا حايك صورة للمجزرة وكتبت جملة باللغة الانكليزية مفادها: "هل رأيتم الأطفال وهم يحترقون وهم على قيد الحياة؟ هل رأيتم ما يستطيع الشيطان القيام به؟".