"يا الله كم ضحك علينا حماة الاوطان"... مكسيم خليل للبنان: أخاف عليك كخوفي على مدن سوريتي

نشر الممثل السوريّ مكسيم خليل في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام مقطعا عبر من خلاله عن تضامنه مع لبنان.وكتب مكسيم خليل: "لبنان.. أيها الجميل.. من رياق إلى علي النهري حتى زحلة.. لك من طفولتي حصّة كما كان لوطني.. قلبي يؤلمني.. من العجز يتداعى.. بيروت أيتها الخاصة.. كنت بيتا في تغربتي القصريّة.. أخاف عليك كخوفي على مدن سوريتي.. على أهلهم.. أطفالهم.. المستقبل.. وحيدة انت الان ممزقة.. كموطني مخذولة انتي الان.. كبلدي".وأضاف: "أعلم كم كذبوا عليك كما علينا.. دعاة السيادة.. يا الله كم ضحك علينا حماة الاوطان.. والى أن نستيقظ من تلك الأوهام.. بحمى الرحمن ايها الابرياء.. من دموية الاعداء.. وجبن الاولياء.. بحمى الرحمن ايها الانسان".