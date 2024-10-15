يوسف حداد يعلّق على مأساة زميله حسين مقدم: "الله يعوضك بيتك"

علّق الممثل اللبناني يوسف حداد عبر حسابه على (X تويتر سابقًا) على ما حدث لزميله الممثل الكوميدي حسين مقدم، بعد أن نشر الأخير مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، يظهر مقدم وهو يقف على أنقاض شقته التي دُمرت جراء القصف الإسرائيلي على لبنان، مستعرضًا الملابس الخاصة بشخصية "شقلوب" التي اشتهر بها، والتي عثر عليها بين الركام، حيث كانت شقته تقع في آخر المبنى المدمّر.

يوسف حداد بدوره كتب تعليقًا: "الحمد لله على سلامتك يا صديقي وزميلي الفنان حسين مقدم. الله يعوضك بيتك الذي تعبّت في بنائه. إن شاء الله تعمر بيتًا أجمل وأكبر منه في نفس المكان مع سجادة جديدة وملابس جديدة لأهضم شقلوب. بيوت الأبرياء هدفهم، قتل الأبرياء هدفهم، وترويع الناس هدفهم، لكن كل ذلك بسبب نكبتهم في الميدان وبسالة المقاومين.