يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد

يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد

دان الممثل اللبناني يوسف حداد الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت تستهدف مناطق لبنانية مختلفة وعلّق على التطورات الأخيرة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إكس.



وكتب حداد: "ما كنت متوقع يقدر العدو الصهيوني يكرر مجازر واجرام غزة بلبنان كنت متوهم إنو لبنان بلد عضو ب مجلس الأمن والجامعة العربية ومفروض يحموه وفي ملايين اللبنانيين بكل العالم ومفروض حضورن قوي نتنياهو وحكومتو العنصرية بأمان بحضن أميركي غربي النبطية قانا أيطو رياق الميدان أملنا الوحيد".



