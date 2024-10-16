يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد

ما كنت متوقع يقدر العدو الصهيوني يكرر #مجازر_واجرام_غزة_بلبنان
كنت متوهم انو لبنان بلد عضو ب #مجلس_الامن_والجامعة_العربية ومفروض يحموه
وفي ملايين اللبنانيين بكل العالم ومفروض حضورن قوي#نتنياهو_وحكومتو_العنصرية بامان بحضن اميركي غربي#النبطية_قانا_ايطو_رياق
الميدان املنا الوحيد🙏 pic.twitter.com/aoVduKSxUh
— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 16, 2024
ما كنت متوقع يقدر العدو الصهيوني يكرر #مجازر_واجرام_غزة_بلبنان
كنت متوهم انو لبنان بلد عضو ب #مجلس_الامن_والجامعة_العربية ومفروض يحموه
وفي ملايين اللبنانيين بكل العالم ومفروض حضورن قوي#نتنياهو_وحكومتو_العنصرية بامان بحضن اميركي غربي#النبطية_قانا_ايطو_رياق
الميدان املنا الوحيد🙏 pic.twitter.com/aoVduKSxUh