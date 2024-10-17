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بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!

فنّ
2024-10-17 | 02:40
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بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!
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بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!

بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!

توفي الأربعاء عن 31 سنة المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" الموسيقية، جراء سقوطه من الطابق الثالث لأحد الفنادق في بوينس آيرس، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن، قضى اليوم بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو"، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

وتابع البيان أن عناصر الشرطة "تلقوا مكالمة أُبلغوا فيها عن رجل عدواني كان ربما تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وكان ليام باين عضوا في فرقة "وان دايركشن" التي تشكلت العام 2010 إلى جانب لوي توملنسون ونيال هوران وزين مالك وهاري ستايلز، وعرفت حينها الفرقة نجاحا باهرا قبل الانفصال لاحقًا.

وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغني البريطاني، تجمّع عدد كبير من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق "كاسا سور" حيث حصلت الحادثة، مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت مارتينا دي لالا التي كانت من محبي فرقة "وان دايركشن" عندما كانت مراهقة "أنا في حالة صدمة، وغير قادرة على استيعاب ما حصل. أعيش على بُعد خمسة شوارع ورأيت أنّ عليّ الحضور إلى هنا".

وقالت لينا دويك من جانبها "أشعر وكأن جزء من مراهقتي قد ضاع"، مؤكدة أنّ أعمال المجموعة رافقتها من سن 12 إلى 16، وأعربت عن أملها في إعادة لمّ شمل فرقة "وان دايركشن" يوما ما.
كما أوضح رئيس قسم الطوارئ الطبية في بوينس ايرس ألبرتو كريسينتي أنّ ليام باين تعرّض لـ"إصابات خطرة جدا بعد سقوطه"، وقال عبر القنوات التلفزيونية المحلية "تحققنا من أنه توفي، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاش قلبه" وفُتح تحقيق في أسباب الوفاة.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الأرجنتينية بشأن "وفاة مواطن بريطاني" ورفض ناطق باسم الوزارة التعليق على الحادثة.

وبحسب مجلة بيلبورد، حضر باين في الثاني من تشرين الاول حفلة موسيقية في بوينس آيرس لعضو سابق في فرقة "وان دايركشن" هو نيال هوران.

وبدأت ردود أفعال الشخصيات تتوالى عبر منصات التواصل، حيث كتبت عارضة الأزياء السابقة والمغنية باريس هيلتون، في منشور عبر منصة "اكس": "لقد ضايقني جدا خبر وفاة ليام باين. الحب والعزاء لعائلته وأحبائه".

ونشر مقدّم "ذي اكس فاكتر" ديرموت أوليري، عبر صفحته في انستغرام، صورة تجمعه بباين، وأرفقها بتعليق "أتذكره، كان يبلغ 14 سنة عندما حضر للمشاركة في تجارب الآداء وأذهلنا بغنائه لفرنك سيناترا".

وولد ليام باين في 29 آب 1993 في ولفرهامبتون، وأعدّ أعمالا كثيرة لفرقة "وان دايركشن" وعمل بشكل منفرد بعد تفكك الفلاقة الموسيقية، كما تحدّث علنًا في السنوات الأخيرة عن مشاكله مع إدمان الكحول والصعوبات المرتبطة بالشهرة.

وفي مقطع فيديو نُشر عام 2023 عبر حسابه في يوتيوب، كان قد أعلن ليام باين أنه دخل مركزا متخصصا للاقلاع عن إدمان الكحول.

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