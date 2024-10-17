الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!
فنّ
2024-10-17 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!
بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!
توفي الأربعاء عن 31 سنة المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" الموسيقية، جراء سقوطه من الطابق الثالث لأحد الفنادق في بوينس آيرس، على ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة، في بيان، إن "ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن، قضى اليوم بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو"، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.
وتابع البيان أن عناصر الشرطة "تلقوا مكالمة أُبلغوا فيها عن رجل عدواني كان ربما تحت تأثير المخدرات أو الكحول".
وكان ليام باين عضوا في فرقة "وان دايركشن" التي تشكلت العام 2010 إلى جانب لوي توملنسون ونيال هوران وزين مالك وهاري ستايلز، وعرفت حينها الفرقة نجاحا باهرا قبل الانفصال لاحقًا.
وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغني البريطاني، تجمّع عدد كبير من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق "كاسا سور" حيث حصلت الحادثة، مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت مارتينا دي لالا التي كانت من محبي فرقة "وان دايركشن" عندما كانت مراهقة "أنا في حالة صدمة، وغير قادرة على استيعاب ما حصل. أعيش على بُعد خمسة شوارع ورأيت أنّ عليّ الحضور إلى هنا".
وقالت لينا دويك من جانبها "أشعر وكأن جزء من مراهقتي قد ضاع"، مؤكدة أنّ أعمال المجموعة رافقتها من سن 12 إلى 16، وأعربت عن أملها في إعادة لمّ شمل فرقة "وان دايركشن" يوما ما.
كما أوضح رئيس قسم الطوارئ الطبية في بوينس ايرس ألبرتو كريسينتي أنّ ليام باين تعرّض لـ"إصابات خطرة جدا بعد سقوطه"، وقال عبر القنوات التلفزيونية المحلية "تحققنا من أنه توفي، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاش قلبه" وفُتح تحقيق في أسباب الوفاة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الأرجنتينية بشأن "وفاة مواطن بريطاني" ورفض ناطق باسم الوزارة التعليق على الحادثة.
وبحسب مجلة بيلبورد، حضر باين في الثاني من تشرين الاول حفلة موسيقية في بوينس آيرس لعضو سابق في فرقة "وان دايركشن" هو نيال هوران.
وبدأت ردود أفعال الشخصيات تتوالى عبر منصات التواصل، حيث كتبت عارضة الأزياء السابقة والمغنية باريس هيلتون، في منشور عبر منصة "اكس": "لقد ضايقني جدا خبر وفاة ليام باين. الحب والعزاء لعائلته وأحبائه".
ونشر مقدّم "ذي اكس فاكتر" ديرموت أوليري، عبر صفحته في انستغرام، صورة تجمعه بباين، وأرفقها بتعليق "أتذكره، كان يبلغ 14 سنة عندما حضر للمشاركة في تجارب الآداء وأذهلنا بغنائه لفرنك سيناترا".
وولد ليام باين في 29 آب 1993 في ولفرهامبتون، وأعدّ أعمالا كثيرة لفرقة "وان دايركشن" وعمل بشكل منفرد بعد تفكك الفلاقة الموسيقية، كما تحدّث علنًا في السنوات الأخيرة عن مشاكله مع إدمان الكحول والصعوبات المرتبطة بالشهرة.
وفي مقطع فيديو نُشر عام 2023 عبر حسابه في يوتيوب، كان قد أعلن ليام باين أنه دخل مركزا متخصصا للاقلاع عن إدمان الكحول.
آخر الأخبار
فنّ
سقوطه
الفنادق...
العثور
المغني
متوفيًا
الأرجنتين!
التالي
"رجعني علبنان"... رسالة مؤثرة من سليم عساف في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة
يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-10-13
مصدر ديبلوماسي لـ"الأنباء" الكويتية: التزام بالقرار 1701 وتباين حول تنفيذ القرار 1559
صحف اليوم
2024-10-13
مصدر ديبلوماسي لـ"الأنباء" الكويتية: التزام بالقرار 1701 وتباين حول تنفيذ القرار 1559
0
أخبار لبنان
2024-10-12
في منطقة الروشة... تشريد عشرات النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق
أخبار لبنان
2024-10-12
في منطقة الروشة... تشريد عشرات النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق
0
آخر الأخبار
2024-10-11
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية عند أطراف بلدة عبا عمد العدو إلى تفجيرها تلقائيًا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة
آخر الأخبار
2024-10-11
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية عند أطراف بلدة عبا عمد العدو إلى تفجيرها تلقائيًا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة
0
صحف اليوم
2024-10-11
طرح وقف إطلاق النار... تباين بين أميركا وفرنسا ما قد يؤجّل المؤتمر الفرنسي بشأن لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-10-11
طرح وقف إطلاق النار... تباين بين أميركا وفرنسا ما قد يؤجّل المؤتمر الفرنسي بشأن لبنان (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:20
"هو الأرز بكر يد أبدعت"... عبير نعمة تساند لبنان على طريقتها
فنّ
05:20
"هو الأرز بكر يد أبدعت"... عبير نعمة تساند لبنان على طريقتها
0
فنّ
04:42
سعد رمضان: خلوا علم لبنان يلف الكرة الأرضية
فنّ
04:42
سعد رمضان: خلوا علم لبنان يلف الكرة الأرضية
0
فنّ
03:19
"رجعني علبنان"... رسالة مؤثرة من سليم عساف في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة
فنّ
03:19
"رجعني علبنان"... رسالة مؤثرة من سليم عساف في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة
0
فنّ
12:40
يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد
فنّ
12:40
يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-27
الحوثيون: إستهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر
أخبار دولية
2024-09-27
الحوثيون: إستهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر
0
آخر الأخبار
2024-10-05
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققنا إصابات مؤكدة
آخر الأخبار
2024-10-05
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققنا إصابات مؤكدة
0
آخر الأخبار
2024-10-15
الجزيرة: قتلى وجرحى في قصف مدفعيّ وصاروخيّ لقوات النظام السوريّ على مدينة الأتارب غربي حلب
آخر الأخبار
2024-10-15
الجزيرة: قتلى وجرحى في قصف مدفعيّ وصاروخيّ لقوات النظام السوريّ على مدينة الأتارب غربي حلب
0
فنّ
2024-10-14
نغم أبو شديد في رسالة غاضبة: "هيدي هي عزرايل"
فنّ
2024-10-14
نغم أبو شديد في رسالة غاضبة: "هيدي هي عزرايل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:00
جديد التوغل البري الاسرائيلي والمواجهات مع حزب الله
أمن وقضاء
04:00
جديد التوغل البري الاسرائيلي والمواجهات مع حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
03:47
سلسلة غارات اسرائيلية على بعلبك والهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
03:47
سلسلة غارات اسرائيلية على بعلبك والهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم
تقارير نشرة الاخبار
03:26
محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم
0
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
0
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
2
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
3
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
4
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
5
خبر عاجل
01:27
الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:27
الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية
6
خبر عاجل
10:29
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
خبر عاجل
10:29
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
7
أمن وقضاء
03:55
أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا
أمن وقضاء
03:55
أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا
8
خبر عاجل
10:37
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو وما زالت الاشتباكات مستمرة
خبر عاجل
10:37
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو وما زالت الاشتباكات مستمرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More