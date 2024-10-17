جيسي عبدو في رسالة شكر مؤثرة: دعمكم وحبكم بعدو عم يوصل كل يوم

جيسي عبدو في رسالة شكر مؤثرة: دعمكم وحبكم بعدو عم يوصل كل يوم



وجّهت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام رسالة شكر إلى كل من ساهم في التبرع والمساعدة.



وفي التفاصيل، أظهرت جيسي عبدو في مقطع فيديو تسليم المساعدات وكتبت رسالة جاء فيها: "دعمكم وحبكم بعدو عم يوصل كل يوم... شكرا لكل شخص ساهم معنا عبر واصل"، كما أرفقت كلامها برابط التبرعات.