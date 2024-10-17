بعد الأحداث الأخيرة في لبنان... صرخة غضب يطلقها جاد شويري

بعد الأحداث الأخيرة في لبنان... صرخة غضب يطلقها جاد شويري



عبّر الفنان اللبناني جاد شويري عن غضبه مما يحصل في لبنان نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث الخطيرة في الداخل.



وشارك جاد شويري رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مفادها: "اليوم، فقد صديقي شقيقه وفقد آخر أحد أقاربه البالغ من العمر 23 عامًا. هذه نوعية الأخبار التي نستيقظ عليها كل يوم، ويتعيّن علينا بعد ذلك متابعة الأعمال العادية وكأن شيئًا لم يحدث".