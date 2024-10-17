كارمن لبس: الحكي ما عاد يفيد

تفاعلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس مع الأحداث التي تحصل في لبنان معبرةً عن حزنها وغضبها جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق لبنانية عدة.

ونشرت لبس صورة عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "كلّ الناس كلّ الوقت تحليل ورا تحليل، تعليق ورا تعليق، تخوين ورا تخوين، إستنكار ورا إستنكار، حزن وبكي وإنهيار. بس أنا أخدت قرار. حزني مش رح شاركه، خذلاني مش رح عبّر عنه، ووجعي بقلبي مش لحدا. الحكي ما عاد يفيد. سلام".