الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كارمن لبس: الحكي ما عاد يفيد

فنّ
2024-10-17 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كارمن لبس: الحكي ما عاد يفيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كارمن لبس: الحكي ما عاد يفيد

كارمن لبس: الحكي ما عاد يفيد

تفاعلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس مع الأحداث التي تحصل في لبنان معبرةً عن حزنها وغضبها جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق لبنانية عدة.

ونشرت لبس صورة عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "كلّ الناس كلّ الوقت تحليل ورا تحليل، تعليق ورا تعليق، تخوين ورا تخوين، إستنكار ورا إستنكار، حزن وبكي وإنهيار. بس أنا أخدت قرار. حزني مش رح شاركه، خذلاني مش رح عبّر عنه، ووجعي بقلبي مش لحدا. الحكي ما عاد يفيد. سلام".

                       

 

آخر الأخبار

فنّ

الحكي

LBCI التالي
بعد سقوطه من أحد الفنادق... العثور على المغني ليام باين متوفيًا في الأرجنتين!
يوسف حداد: الميدان أملنا الوحيد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-10-06

كارمن لبس: كل مرة منوقع ومنرجع منوقف ومنعمّر... هي ضريبة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-05

"المقاومة الاسلامية": استهداف قاعدة رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 1

LBCI
فنّ
2024-09-30

كارمن لبس: "يا رب تفرجينا انتقامك"

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-28

المقاومة الإسلامية: قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:10

مهى فتوني تعبر عن حبها لبلدها بكلمات مؤثرة: هلق أنا بلبنان وعم بشتقله

LBCI
فنّ
11:00

بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله

LBCI
فنّ
09:00

وسط الحرب والدمار... نادر الأتات يغني للبنان ويجدد الدعاء

LBCI
فنّ
07:42

بعد الأحداث الأخيرة في لبنان... صرخة غضب يطلقها جاد شويري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:34

حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة

LBCI
أخبار لبنان
09:37

أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
10:37

فياض: البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام والاتصالات مكثفة لتحييد قصف البنى التحتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:34

حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة

LBCI
أخبار لبنان
09:25

إجتماع لوزراء ونوّاب كاثوليك في دارة فرعون للبحث في التطورات الأمنية والسياسية: الدستور والقرارات الدوليّة توأمان لإنقاذ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:49

غارات اسرائيلية متواصلة تغطي بلدات سرعين تمنين وسفري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:43

إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

وسط تعتيم من الجانب الاسرائيليّ... هاجس بوقف سقوط صواريخ حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

الصورة من منطقة صور بعد إنذار الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
07:14

النائب فضل الله: الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:48

حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين

LBCI
أمن وقضاء
02:57

أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...

LBCI
خبر عاجل
13:16

توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية

LBCI
خبر عاجل
13:37

الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين

LBCI
أخبار لبنان
09:37

أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
خبر عاجل
12:51

انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة

LBCI
أخبار لبنان
08:26

أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More