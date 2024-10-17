بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله

دان الفنان اللبناني راغب علامة الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق في لبنان في منشور عبر حسابه على إكس.

وكتب علامة في المنشور: "الجنون الإسرائيلي وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية في جنوبي لبنان وفي غزة له تفسير واحد وهو كل أن ا س ر ا ئيل الإرهابية خاسرة في الحرب. ولولا ذلك لما مارست هذه الإبادة للمدنيين وهذا الهولوكوست وهذا الجنون بالقتل وبحرق الأطفال في خيمهم! لعنكم الله يا قتلة الأبرياء الخاسرون".

الجنون الإسرائيلي وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية في جنوبي لبنان وفي غزة له تفسير واحد وهو كل أن ا س ر ا ئيل الإرهابية خاسرة في الحرب.ولولا ذلك لما مارست هذه الإبادة للمدنيين وهذا الهولوكوست وهذا الجنون بالقتل وبحرق الأطفال في خيمهم!

لعنكم الله يا قتلة الأبرياء

الخاسرون🙏