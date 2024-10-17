ماغي بو غصن في رسالة أمل جديدة: رح تفرج بإذن الله

جددت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن دعمها ومساندتها لأبناء بلدها موجهةً لهم رسالة أمل في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

وكتبت بو غصن في منشور عبر حسابها على إكس: "خلقنا بالحرب وربينا بالحرب. سنين طويلة كانوا فيها أهلنا خايفين علينا.. حقّقنا شوية أحلام بالوقت المستقطع.. على الهامش بين الحرب والتانية.. نجحنا.. جبنا ولاد.. عملنا عيل.. وهلق صار دورنا نحنا.. صرنا خايفين عليهن وعلينا من حرب جديدة! شو هالقدر! شو الحكمة. ما بعرف! رح تُفرج بإذن الله.. ورح نعيش بهالبلد إيام بتشبه أحلامنا الكتيرة والكبيرة.. رح نرجع نعيش ونشتغل ونحقق طموحاتنا وطموحات أولادنا.. الله كريم وما رح يتركنا..".