"اللي عم يصير كفر"... ورد الخال: يا دولة ألو!

علّقت الممثلة اللبنانية ورد الخال على الأحداث التي تحصل في لبنان في الوقت الحالي مجددة ادانتها للعدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق لبنانية مختلفة.

وكتبت الخال في منشور عبر حسابها على إكس: "انو هيك يعني قاعدين عم نتفرّج وناطرين مين بدّو يربح ؟ انو عن جدّ ؟ ! وكل دقيقة عم نخسر قطعة من الوطن واهلو ؟ ولك كيف ؟! انو المطلوب نتعوّد ؟! يا " دولة " ! ألو !يا مسؤولين يا هو !!!والله شي ما بيستوعبو عقل ! اللي عم يصير كفر".