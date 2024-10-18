"ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟"... إليسا: منطلب يكون عنا مسؤولين عن جد مسؤولين

انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة ل"لو فيغارو" انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 ، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي ، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لينان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن ؟؟…
— Elissa (@elissakh) October 18, 2024
انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة ل"لو فيغارو" انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 ، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي ، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لينان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن ؟؟…