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"ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟"... إليسا: منطلب يكون عنا مسؤولين عن جد مسؤولين

فنّ
2024-10-18 | 07:51
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&quot;ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟&quot;... إليسا: منطلب يكون عنا مسؤولين عن جد مسؤولين
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"ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟"... إليسا: منطلب يكون عنا مسؤولين عن جد مسؤولين

كتبت ملكة الإحساس إليسا في حسابها عبر موقع X، تويتر سابقا، التالي: "انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف  قال بمقابلة لـ"لو فيغارو" انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 ، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِـ عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لبنان؟".

وتابعت إليسا: "ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟؟ بيقولوا ما في حق بيموت ووراه مُطالب. منطلب من الحكومة اللبنانية تاخد موقف فورا.  منطلب يكون عنا مسؤولين، عن جد مسؤولين، وما بقا بيفرّطوا بكرامة وسيادة لبنان."










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