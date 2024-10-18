"ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟"... إليسا: منطلب يكون عنا مسؤولين عن جد مسؤولين

انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة ل"لو فيغارو" انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 ، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي ، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لينان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن ؟؟… — Elissa (@elissakh) October 18, 2024

كتبت ملكة الإحساس إليسا في حسابها عبر موقع X، تويتر سابقا، التالي: "انو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة لـ"لو فيغارو" انو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701 ، فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِـ عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لبنان؟".وتابعت إليسا: "ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟؟ بيقولوا ما في حق بيموت ووراه مُطالب. منطلب من الحكومة اللبنانية تاخد موقف فورا. منطلب يكون عنا مسؤولين، عن جد مسؤولين، وما بقا بيفرّطوا بكرامة وسيادة لبنان."