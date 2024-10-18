وليد توفيق: "مهما حصل رح تبقى يا لبنان رمز الكفاح والحب وين ما كان"

شارك النجم اللبناني وليد توفيق مقطع فيديو جمعه بالفنانة السورية رغدة عبر حسابه على انستغرام من فيلمه الشهير "من يطفئ النار"، مجدداً بذلك دعمه ومساندته لبلده لبنان.

وفي التفاصيل، ظهر "حسن" (وليد توفيق) أثناء حديثه مع "زينب" (رغدة) عن الأوضاع السياسية في البلاد قبل إقامة حفل زفافهما الذي انتهى بموت زينب بسبب الحرب آنذاك.

وكتب توفيق: "مهما حصل رح تبقى يا لبنان .. رمز الكفاح والحب وين ما كان .. ولولا بقي في حجر ببلادنا.. بنعمرك وبنرجعك لبنان".