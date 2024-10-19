جاد شويري: أفضّل الخضوع لسيطرة الكائنات الفضائية بدلاً من الحكومات غير الإنسانية

وأضاف جاد شويري: "أنا متأكد فقط من إنسانيتي وآمل أن تأتي بعض الكائنات الفضائية وتفرض السلام. أفضّل الخضوع لسيطرة الكائنات غير البشرية بدلاً من الحكومات غير الإنسانية. الرعب الذي أشهده يحتاج إلى تدخل إلهي أو فضائي الآن".

وكتب جاد شويري رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مفادها: "لقد غيرت رأيي بشأن الكثير من الأمور. لم أعد متأكدًا حتى من آرائي السياسية".