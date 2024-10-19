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"المواجهة بتكون كمان بالفن"... عبير نعمة تُخصّص عائدات حفلاتها في كندا للعائلات المتضررة من الحرب
فنّ
2024-10-19 | 06:38
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"المواجهة بتكون كمان بالفن"... عبير نعمة تُخصّص عائدات حفلاتها في كندا للعائلات المتضررة من الحرب
"المواجهة بتكون كمان بالفن"... عبير نعمة تُخصّص عائدات حفلاتها في كندا للعائلات المتضررة من الحرب
أعلنت الفنانة عبير نعمة عن أنّ عائدات حفلاتها الغنائية في كندا الواقعة في 25 و27 تشرين الأول وتلك الواقعة في 1 و2 تشرين الثاني ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان بسبب الحرب.
وشاركت عبير نعمة الإعلان مع متابعيها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام قائلة: "مرحبا لكل الأحباء بكندا، لأنو المواجهة بتكون كمان بالفن والموسيقى دورها ما بيقتصر أبدًا على الترفيه، إنما من خلال الموسيقى التعبير الأصدق بكل المواقف والظروف ولأنو الصمود بيكون بكل قدرة منملكها بصوتنا وبكلمتنا وكرمال هيك لاقوني بكندا رح كون معكن بـ4 حفلات موسيقية وجزء كبير من عائدات هالحفلات رح يروح لجمعية لبنانية".
وأضافت عبير نعمة "علّه وعسى أنا وإنتو منقدر هيك ولو نقدّم ذرّة أمل ومساحة تعبير بالصوت والكلمة".
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