"الله دائما غالب"... بشار الجواد: سوف يعود جنوبنا

"الله دائما غالب"... بشار الجواد: سوف يعود جنوبنا



عبّر الفنان بشار الجواد عن أمله بقدرة الجنوب ولبنان على النهوض على الرغم من الدمار الذي يرتكبه العدوان يوميا.



وشارك بشار الجواد صورة للجنوب بعنوان: "سوف يعود جنوبنا" وذلك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



كذلك، كتب بشار الجواد رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام جاء فيها: "في عالم يحكمه الشيطان، الله دائما غالب... لبنان".