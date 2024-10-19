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"بحر الجنوب غير... السماء بالجنوب غير"... عامر زيان في رسالة مؤثرة
فنّ
2024-10-19 | 14:52
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"بحر الجنوب غير... السماء بالجنوب غير"... عامر زيان في رسالة مؤثرة
"بحر الجنوب غير... السماء بالجنوب غير"... عامر زيان في رسالة مؤثرة
شارك الفنان اللبناني عامر زيان مجموعة من الصور المعبّرة للتعليق على التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان.
ونشر عامر زيان عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام رسمة تجسّد علم لبنان وسط الدمار وكانت مرفقة بتعليق باللغة الانكليزية مفاده:"لن أكون بخير حتى يصبح وطني بخير".
كذلك، شارك عامر زيان مجموعة من اللقطات مصحوبة برسالة جاء فيها: "بحر الجنوب غير... قمر الجنوب غير... الغروب بالجنوب غير... الشروق بالجنوب غير... السماء بالجنوب غير... الجنوب غير".
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