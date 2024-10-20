جيسي عبدو تعايد والدها الراحل بصورة قديمة للعائلة: "اشتقتلك كتير يا روحي" (صورة)

عايدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو والدها الراحل، الذي توفي في عام 2020، بكلمات مؤثرة استذكرت فيها بعض اللحظات الجميلة معه من خلال صورة قديمة نشرتها على إنستغرام.

وكتبت جيسي على الصورة: "عيدك وين ما كنت يا بيي، أحلى وفي سلام أكتر من مطرح ما نحنا هون. بس اشتقنالك كتير واشتقنا لروحك المرحة والطيبة، يلي كل شي كان يهون معها مهما صار بالدني. بالنسبة إلك، دايمًا تكون بألف خير".

وختمت كلمتها بجملة: "أبو جريج، اشتقتلك كتير يا روحي أنت".

الجدير بالذكر أن جيسي عبدو كانت من أول الأشخاص الذين أعلنوا تضامنهم مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجاري.