بعد أيام على وفاته... هل كان النجم ليام باين تحت تأثير المخدرات قبل سقوطه؟

بعد وفاة النجم البريطاني ليام باين في حادث مأساوي خلال الأيام الفائتة، لم تتأكد الشرطة من وجود عقار "الكريستال" في غرفته على الرغم من أنها تشير إلى أن تصرفاته كانت تتماشى مع سلوك مستخدمي هذا المخدر.

وأفادت الشرطة بأنها لا تزال بانتظار نتائج اختبارات المخدرات والمواد التي تم جمعها من الموقع.

وترجح الشرطة في الأرجنتين أن ليام باين كان تحت تأثير عقار قوي معروف بأنه يسبب نوبات ذهانية وهلوسة في وقت وفاته.

وأوضحت السلطات في بوينس آيرس لموقع TMZ أن نظريتهم الحالية تشير إلى أن ليام كان منتشيًا بمادة "الكريستال"، والتي تسبب تقلبات حادة في الحالة المزاجية، مما يدفع المستخدمين أحيانًا إلى التصرف بعدوانية.

الصور من داخل غرفة الفندق حيث كان ليام تُظهر فوضى كبيرة، حيث تم تحطيم التلفاز والعثور على أدوات مرتبطة بتعاطي المخدرات، مع وجود أشياء مكسورة في جميع أنحاء الغرفة.

وأشارت الشرطة إلى أن تعاطي المخدرات قد يكون السبب وراء هذه الفوضى التي شهدتها غرفته، وقد يفسر أيضًا حالته العقلية وقت وقوع الحادث الذي يُشتبه أنه انتحار.

ويُذكر أنه عُثر على باين (31 عاما) الأربعاء بعد أن سقط من شرفة غرفته التي كانت في الطابق الثالث بالفندق الواقع في الأرجنتين.