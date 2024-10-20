بعد اتهامه بإيواء مسلحين داخل فندقه في جونية... هكذا ردّ راغب علامة (صورة)

أصدر مكتب الفنان راغب علامة بيانًا رسميًا على X (تويتر سابقا) نفى فيه بشدة الادعاءات الكاذبة التي تضمنها الفيديو والرسالة الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود مسلحين في أحد المباني المملوكة له في منطقة جونية، شمال بيروت.

وأكد الفنان أن المبنى المذكور مؤجر بالكامل منذ أكثر من عامين، ويقع في منطقة أمنية محمية بشكل مشدد في جونية، حيث تتابع قوى الأمن العام اللبناني هويات جميع السكان بشكل منتظم.

وشدد البيان على أن الموضوع أصبح في عهدة السلطات القضائية والأمنية المختصة، والتي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف وملاحقة مروجي هذه الشائعات الكاذبة قضائيًا بأسرع وقت.

وفي ختام البيان، دعا مكتب الفنان وسائل الإعلام والجمهور إلى رفض هذه الإشاعات ومحاربة مروجي الأكاذيب الذين يسعون لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المجتمع اللبناني.