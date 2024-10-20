شام الذهبي ابنة أصالة تنشر صورة مؤثرة: "4 أجيال مع الحب" (صورة)

نشرت شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة، يوم الأحد صورتين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص، ما أدّى إلى إثارة تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت شام إلى جانب والدتها أصالة وجدتها في لحظة عائلية دافئة.

وعلّقت شام على الصورة بقولها: "4 أجيال مع الحب"، في إشارة إلى الترابط العائلي الذي يجمع أفراد الأسرة عبر الأجيال.

الصورة لاقت إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بجمال اللحظة وعمق العلاقة العائلية التي تجمع شام بوالدتها وجدتها.