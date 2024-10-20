بصورة عائلية... نانسي عجرم تعبر عن حبها للبنان: "حبنا لك لا يتزعزع" (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورةً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام اليوم الأحد لعائلتها تُمثل الوضع القائم في لبنان مع كلمة مؤثرة للبلد الحبيب.

في الصورة، تظهر المغنية اللبنانية مع زوجها فادي الهاشم وبناتها الثلاث ميلا وإيلا وليا من الخلف، وهم ينظرون نحو أفق لبنان الجميل.

وعلّقت على المنشور بالقول: "في أحضان العائلة نجد القوة لتجاوز الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة...

#لبنان، حبنا لك لا يتزعزع".