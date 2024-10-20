ليال نعمة تطلق أغنية "الوطن" تعكس واقع لبنان المرير (فيديو)

أطلقت المغنية اللبنانية ليال نعمة أغنية وطنية جديدة بعنوان "الوطن"، تعبيرًا عن مشاعرها تجاه لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الحرب ضد العدوان الإسرائيلي.

تتناول الأغنية الوضع الراهن في لبنان، حيث تعكس الكلمات المؤثرة الواقع المرير الذي يعيشه الوطن، مثل قولها: "هون الوطن تعبان والهنا ماضي وكان".

أغنية "الوطن" تحمل كلمات ليال نعمة، بينما قام بتلحينها وسيم ربيع وتوزيعها الياس رشماوي. الفيديو كليب المرافق للأغنية أخرجه شربل منصور، ليضيف بعدًا بصريًا يعكس الرسالة القوية للأغنية.