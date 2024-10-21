"بكتب إسمك يا بلادي"... هكذا جددت نوال الزغبي تضامنها مع لبنان

كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منشوراً عبر حسابها على إكس استخدمت فيه عبارة من أغنية "بكتب إسمك يا بلادي" الشهيرة، تعبيراً عن حبها لوطنها ودعمها له في ظل الظروف المأساوية التي تعصف به.

وجاء في المنشور: "بكتب إسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حُبك ما في حبيب".