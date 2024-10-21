"بكتب إسمك يا بلادي"... هكذا جددت نوال الزغبي تضامنها مع لبنان

كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منشوراً عبر حسابها على إكس استخدمت فيه عبارة من أغنية "بكتب إسمك يا بلادي" الشهيرة، تعبيراً عن حبها لوطنها ودعمها له في ظل الظروف المأساوية التي تعصف به.
وجاء في المنشور: "بكتب إسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حُبك ما في حبيب".
بكتب إسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حُبك ما في حبيب ❤️🙏#لبنان
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 20, 2024
بكتب إسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حُبك ما في حبيب ❤️🙏#لبنان