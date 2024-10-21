دعماً للبنان... رولا حمادة تقتبس من محمود درويش: فإما أن تكون أو لا تكون

ساندت الممثلة اللبنانية رولا حمادة بلدها لبنان في ظل التطورات الأخيرة التي تحصل حالياً فيه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت تستهدف مناطق لبنانية عدّة.

وكتبت رولا منشوراً عبر حسابها على إكس اختارت فيه استخدام كلمات الشاعر العربي محمود درويش تعبيراً عن تضامنها مع بلدها، والذي جاء فيه: "قتلاكَ، أو جرحاك فيك ذخيرةٌ فاضربْ بها. اضرب عدوَّكَ... لا مَفَرُّ أَشلاؤنا أسماؤنا حاصرْ حصارَك بالجنونِ وبالجنونْ ذهبَ الذين تحبُّهم، ذهبوا فإمَّا أن تكونْ أَو لا تكونْ - محمود درويش-".