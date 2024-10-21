سيرين عبد النور: آه يا بيروت كم أتعبنا هذا السفر

جددت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دعمها ومساندتها لبلدها لبنان في ظل الأحداث والتطورات الخطيرة التي تعصف به وبشعبه في الوقت الحالي.

وكتبت عبد النور في منشور عبر حسابها على إكس: "عندما ترجع بيروت إلينا بالسلامه .. عندما ترجع بيروت التي نعرفها مثلما ترجع للدار الحمامه .. سوف نرمي في مياه البحر أوراق السفر .. وسنستأجر كرسيين في بيت القمر .. وسنقضي الوقت ، في زرع المواويل .. وفي زرع الشجر آه .. يا بيروت كم أتعبنا هذا السفر".

عندما ترجع بيروت إلينا ⁰بالسلامه .. ⁰عندما ترجع بيروت التي نعرفها ⁰مثلما ترجع للدار الحمامه .. ⁰سوف نرمي في مياه البحر ⁰أوراق السفر .. ⁰وسنستأجر كرسيين في بيت القمر .. ⁰وسنقضي الوقت ، ⁰في زرع المواويل .. ⁰وفي زرع الشجر ⁰آه .. يا بيروت كم أتعبنا هذا السفر . pic.twitter.com/irPHQsnjtj