داليدا خليل من داخل كنيسة القديسة مريم في دبي... شموع تأمل وصلاة من القلب

نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام فيديو من داخل كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في دبي.وظهرت في الفيديو كمية كبيرة من الشموع المضاءة وأرفقت داليدا خليل الفيديو بترنيمة "ارحمني يا الله".