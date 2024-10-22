وسام حنا يتفاعل مع التطورات الراهنة بكلمات مؤثرة... هذا ما نشره!

تفاعل الإعلامي والممثل وسام حنا مع الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان والشرق الأوسط في منشور عبر حسابه على إكس.

ونشر حنا صورتين، تعود الأولى لطفلين بعد القصف الذري الذي تعرضت له هيروشيما عام 1945 أما الصورة الثانية فتعود لطفلة من غزة وهي تحمل شقيقتها على كتفيها لمسافات طويلة بعدما دهستها سيارة.

وكتب حنا: "بعد إلقاء القنبلة النووية على اليابان : وقدّ كان أخوهُ ميتاً ، فطلَبَ منه جندياً أن يرميه لأنه ثقيلاً و سيتعبهُ ، فأجاب الطفل إنهُ ليسَ ثَقيلاً ، إنهُ أخي فبئساً لتاريخ يُعيد نفسه ، فإنّ للوحوش و الإجرام طبائع متشابهة ، لو تغيّرت جغرافية المكان" .

بعد إلقاء القنبلة النووية على اليابان :

وقدّ كان أخوهُ ميتاً ، فطلَبَ منه جندياً أن يرميه لأنه ثقيلاً و سيتعبهُ ، فأجاب الطفل :

" إنهُ ليسَ ثَقيلاً ، إنهُ أخي "

فبئساً لتاريخ يُعيد نفسه ، فإنّ للوحوش و الإجرام طبائع متشابهة ، لو تغيّرت جغرافية المكان . pic.twitter.com/IyJ2cmCaPb