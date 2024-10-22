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"نفسي حزينة حتى الموت"... رانيا عيسى: اتركونا نعيش بسلام حلوا عنا

فنّ
2024-10-22 | 06:20
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&quot;نفسي حزينة حتى الموت&quot;... رانيا عيسى: اتركونا نعيش بسلام حلوا عنا
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"نفسي حزينة حتى الموت"... رانيا عيسى: اتركونا نعيش بسلام حلوا عنا

"نفسي حزينة حتى الموت"... رانيا عيسى: اتركونا نعيش بسلام حلوا عنا

جددت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى دعمها ومساندتها لبلدها لبنان، معربةً عن حزنها بسبب الأحداث المأساوية التي تعصف به وبشعبه.

ونشرت عيسى صورة لها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "نفسي حزينة حتّى الموت.. زعلاني على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى الشهداء وعلى النازحين والناس الطيبة ..لبنان اجمل بلد بالعالم وكل الدول عندا مطامع بال ١٠٤٥٢ كلم٢ اتركونا نعيش بسلام حلّوا عنا. بكره الحرب والحروب ومخلّفاتها وتأثيرها عالنفس والجسد".

A post shared by رانيا عيسى Rania Issa (@raniaissaofficial)

 

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