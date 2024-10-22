يارا تغني لبيروت: "يا ضحكة ما بتموت" (فيديو)

عبرت الفنانة اللبنانية يارا عن حبها لبلدها، مجددة دعمها ومساندتها له من خلال تأدية أغنية خاصة لعاصمته بيروت.
ونشرت يارا مقطع فيديو عبر حسابها على إكس تضمن لقطات عدة ومختلفة لبيروت أثناء تأديتها الأغنية.
وكتبت يارا: "لبنان بعيوننا قلب نابض ما بينكسر الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين".
#لبنان بعيوننا قلب نابض ما بينكسر 🇱🇧
الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين 🙏🏻#يارا | #Yara pic.twitter.com/I1vwGfam9a
— Yara (@yara_lb) October 22, 2024
#لبنان بعيوننا قلب نابض ما بينكسر 🇱🇧
الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين 🙏🏻#يارا | #Yara pic.twitter.com/I1vwGfam9a