على أنغام أغنية "حلم الناس"... دي جي رودج في رسالة مميزة من أجل السلام في لبنان

على أنغام أغنية "حلم الناس"... دي جي رودج في رسالة مميزة من أجل السلام في لبنان



تفاعل دي جي رودج مع التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان من خلال مشاركته مقطع فيديو عبر حسابه على منصة انستغرام.



وفي التفاصيل، تضمّن المقطع مشاهد لضواحي بيروت والمباني المميزة على أنغام أغنية دي جي رودج "حلم الناس" أو "Imagine" التي أطلقها الشهر الفائت بالتعاون مع الفنانة ماريبال معلوف وكتب: "Imagine ... حلم الناس".



وجاء في الأغنية التي تضمنت عبارات باللغتين الانكليزية والعربية: "Imagine all the people سوا عم بيضووا الليل(...) Imagine all the people living life in peace، لا منو حلو هالكون يللي نحن هلأ في، اليوم الجايي أحلى".



كذلك، نشر دي جي رودج صورة تضمنت مقطعًا من الأغنية مفاده: "لا لمزيد من الحروب، فليتوقفوا من أجل الحصول على عالم متحد في السلام، حلم الناس".