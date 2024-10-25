بعد تصاعد الأحداث الخطيرة في الشرق الأوسط... أحمد زاهر يتوجّه بالدعاء للبنان وفلسطين

بعد تصاعد الأحداث الخطيرة في الشرق الأوسط... أحمد زاهر يتوجّه بالدعاء للبنان وفلسطين

توجّه الممثل المصري أحمد زاهر بالدعاء عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام للتعبير عن التضامن الكامل مع شعبي لبنان وفلسطين.



وفي التفاصيل، كتب أحمد زاهر رسالة جاء فيها: "يا رب أنصر أخواتنا في لبنان وفلسطين، يا رب أنت القادر على كل شيء".