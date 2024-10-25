"هذه أرض الأبطال الشرفاء"... بشار الجواد في رسالة مؤثرة لروح الرائد الشهيد محمد فرحات

"هذه أرض الأبطال الشرفاء"... بشار الجواد في رسالة مؤثرة لروح الرائد الشهيد محمد فرحات



نشر الفنان بشار الجواد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو للشهيد الرائد محمد فرحات عندما تصدى العام الفائت لجنود الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم تثبيت السياج الشائك في خراج بلدة عيتا الشعب.



وعلّق بشار الجواد على المنشور وكتب: "هذه أرض الأبطال الشرفاء... هنيئًا يا بطل الله يرحمك".



كما شارك بشار الجواد مقطعي فيديو لوجع الأطفال في غزة وما يتعرّضون له من معاناة وكتب رسالة جاء فيها: "الله كريم والله حياخد بحق كل مظلوم... لو فيي أغمرك يا أركان وآخد الوجع اللي بقلبك".



كذلك نشر بشار الجواد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة متداولة لعلم لبنان حيث جاء فيها: "اي أنا ضد اسرائيل".



