طلال الجردي: احترامًا لأرواح الشهداء ومشاعر ذويهم... سأصمت

طلال الجردي: احترامًا لأرواح الشهداء ومشاعر ذويهم... سأصمت

شارك الممثل اللبناني طلال الجردي عبر خاصية الستوري على منصة إنستغرام صورة للغارات العنيفة والكثيفة التي يتعرّض لها لبنان، وكتب رسالة مؤثرة.



بدأ طلال الجردي رسالته قائلاً: "لا صوت فوق صوت المعركة... لا اكثر من 1500 شهيد ولا اكثر من 12000 جريح ولا القرى المدمرة ولا مليون ونصف مهجّر ولا مليارات الدولارات خسائر...".



وأضاف طلال الجردي: "صوت المعركة أعلى من سماع صوت العقل وصوت الوطن وأنين الناس... أغلب الناس...".



وختم طلال الجردي الرسالة وكتب: "احترامًا لأرواح الشهداء ومشاعر ذويهم... سأصمت".