بعد استهداف الصحفيين في حاصبيا واستشهاد 3 منهم... صرخة غاضبة تطلقها ريتا حايك: ارفعوا الصوت!

بعد استهداف الصحفيين في حاصبيا واستشهاد 3 منهم... صرخة غاضبة تطلقها ريتا حايك: ارفعوا الصوت!

عبّرت الممثلة ريتا حايك عبر حسابها على منصة انستغرام عن غضبها بسبب ما ترتكبه اسرائيل بحق لبنان والجنوب خصوصًا.



وفي التفاصيل، شاركت ريتا حايك صورة لمدينة صور وكتبت رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "لقد تم إدراج صور على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 1984. صور تتعرض للتدمير. تراثنا يتعرض للتدمير.. ومرة أخرى لا من يحرّك ساكنًا، العالم متواطئ".



كما نشرت ريتا حايك عبر خاصية الستوري مقطع فيديو لعائلة لبنانية جنوبية رفضت مغادرة منزلها والنزوح على الرغم من خطورة الوضع وعلّقت ريتا بالقول: "يا أحلى عالم... يا أشرف عالم".



وشاركت ريتا حايك صورتين للشهيدين غسّان نجّار ومحمد رضا وكتبت رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "الشهيد البطل المصور غسان نجار... الشهيد البطل محمد رضا... إسرائيل تقتل صحافيين أثناء نومهم في مسكنهم بالجنوب".



كذلك، نشرت ريتا حايك صورة للصحفيين أنس جمّال وحسام شباط مرفقة بعبارة قالها الأخير مفادها: "إذا تم إسكات أصواتنا وقتلها، فيجب أن تكونوا أصواتنا"، وكتبت حايك نداء مفاده: "نداء إلى كل من لديه منصة محاطة بالكثير من المتابعين ارفعوا الصوت!".