بعد التصعيد في لبنان... سيرين عبد النور ترفع الصوت: الله خلق الحياة

قال الاعتداء على اليونيفيل جريمة حرب !
طيب الاعتداء على الصحافة المسعفين المستشفيات الجرفات يللي عم تهدم املاك الناس شو يعتبر ؟
قتل الاطفال شو يعتبر الدفاع عن النفس ؟
الحرب جريمة بحق الخالق مش بس بحق الانسانية.
الله خلق الحياة وانتم تقتلون الحياة بالموت #الله_كبير…
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 25, 2024
قال الاعتداء على اليونيفيل جريمة حرب !
طيب الاعتداء على الصحافة المسعفين المستشفيات الجرفات يللي عم تهدم املاك الناس شو يعتبر ؟
قتل الاطفال شو يعتبر الدفاع عن النفس ؟
الحرب جريمة بحق الخالق مش بس بحق الانسانية.
الله خلق الحياة وانتم تقتلون الحياة بالموت #الله_كبير…