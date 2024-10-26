بعد التصعيد في لبنان... سيرين عبد النور ترفع الصوت: الله خلق الحياة

بعد التصعيد في لبنان... سيرين عبد النور ترفع الصوت: الله خلق الحياة

استنكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق لبنانية عدّة في منشور عبر حسابها على إكس.



وجاء في المنشور: "قال الاعتداء على اليونيفيل جريمة حرب ! طيب الاعتداء على الصحافة المسعفين المستشفيات الجرفات يللي عم تهدم املاك الناس شو يعتبر ؟ قتل الاطفال شو يعتبر الدفاع عن النفس ؟ الحرب جريمة بحق الخالق مش بس بحق الانسانية. الله خلق الحياة وانتم تقتلون الحياة بالموت".