زارته العام الفائت... نانسي عجرم تنعى أحد عناصر الجيش اللبناني بكلمات مؤثرة: "عم صليلك"

زارته العام الفائت... نانسي عجرم تنعى أحد عناصر الجيش اللبناني بكلمات مؤثرة: "عم صليلك"

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر حسابها على إكس نعت من خلالها أحد العناصر في مغاوير الجيش اللبناني والذي يدعى طوني وذلك بعدما لبّت طلبه العام الفائت وقامت بزيارته في المستشفى بسبب معاناته من إصابات مزمنة بعد مشاركته في معركة نهر البارد.



وكتبت نانسي: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول: في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى. طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك".



وتابعت نانسي في المنشور: "ما ترددت لحظة! نزلت لعنده. تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه. طوني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله. متله متل كل بطل ب الجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هالأرض".



وختمت: "اليوم وبعد سنة عرفت انه طوني ترك هالدني وانتقل لمحل أفضل بكتير. رح تبقى كل كلمة قلتلي ياها بقلبي ومن كل قلبي… عم صليلك".