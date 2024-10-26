زارته العام الفائت... نانسي عجرم تنعى أحد عناصر الجيش اللبناني بكلمات مؤثرة: "عم صليلك"

من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:
في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.
طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك.
ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.
تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.
طوني ضحى… pic.twitter.com/JSywwa36GU
— Nancy Ajram (@NancyAjram) October 26, 2024
من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:
في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.
طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك.
ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.
تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.
طوني ضحى… pic.twitter.com/JSywwa36GU