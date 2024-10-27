"حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض".... مساري ينشر فيديو مؤثر من لبنان ويعلن خسارته الكبيرة: فليرقدا في الجنة!

نشر الفنان اللبناني الكندي مساري، في خاصية القصص القصيرة، في حسابه عبر موقع انستغرام فيديو لمنازل مشتعلة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وكتب: "حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض".



وكان مساري قد أعلن قبل ساعات أن "اليوم خسرت اثنين من أعمامي في لبنان... إنا لله وإنا إليه راجعون... أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ود. حمزة سليم... فليرقدا في الجنة".