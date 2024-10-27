صولانج تراك تتحدث عن تعريف الوطنية... "كل يلي بقول غير هيك بكون هوي الخاين والعميل!"

نشرت الممثلة صولانج تراك في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، منشورا تحدثت من خلاله عن الوطنية.وجاء في المنشور: "تعريف الوطنية: الوطنية تُعرف كذلك بالفخر القومي، هي التعلق العاطفي والولاء والانتساب لأمة محددة أو منطقة جغرافية بصفة خاصة واستثنائية عن الأمم والمناطق الأخرى. وكل يلي بقول غير هيك بكون هوي الخاين والعميل! بقا يلي بعد ما وعي يتفضل يوعا لأن ما بقا في وقت! لبنان ثم لبنان ثم لبنان!".