بقلب مكسور وعلم لبنان... هيفا وهبي: ستصبح الأمور بخير قريباً!

نشرت الفنانة هيفا وهبي في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، صورة متداولة لقلب مكسور، وأحد أطرافه مرسوم على شكل خريطة لبنان، وفي وسطه ضمادة مرسوم عليها العلم اللبناني.وكُتب على الصورة: "ستصبح الأمور بخير قريباً...".