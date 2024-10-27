سيرين عبد النور للبنان: لن أكون بخير حتى تصبح أنت كذلك

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، صورة متداولة بخلفية سوداء.وتحتوي الصورة على علم لبنان، بالإضافة الى الجملة التالية: "لن أكون بخير حتى تصبح أنت كذلك".