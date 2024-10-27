"بحبك يا لبنان"... غناها ثم توقف باكيا: هذا ما حصل مع فنان عربي على المسرح! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة بكاء الفنان هاني شاكر خلال تأديته أغنية "بحبك يا لبنان"، على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا في مصر.وفي التفاصيل، دخل الفنان هاني شاكر في حالة من التأثر الشديد، خلال تأديته أغنية "بحبك يا لبنان" للفنانة العملاقة فيروز، فتوقف لثوان عن الغناء وأظهر تأثرة للجمهور من خلال دموعه، ليعود ويكمل الغناء من جديد.