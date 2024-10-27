ناجي الأسطا: بلدي صغير بس بساوي الدني

نشر الفنان ناجي الأسطا في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام، صورة متداولة تحتوي على سهم يدل على خريطة لبنان وحجمها الصغير، وأرفقها بأغنية "بقولوا صغير بلدي"، لجارة القمر الفنانة فيروز.



وكُتب على الصورة: "بلدي صغير بس بساوي الدني".