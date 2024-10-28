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بعبارات مؤثرة... دوجا حجازي تصف الواقع الحالي
فنّ
2024-10-28 | 07:30
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بعبارات مؤثرة... دوجا حجازي تصف الواقع الحالي
بعبارات مؤثرة... دوجا حجازي تصف الواقع الحالي
عبّرت الممثلة دوجا حجازي عن حزنها وخوفها مما يحصل من عدوان اسرائيلي على لبنان من خلال رسالة شاركتها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.
وفي التفاصيل، كتبت دوجا حجازي رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "الليالي أصبحت خالية من النوم، نصلي من أجل أيام أفضل. العمل وسط الحرب بعيدًا عن العائلة، والبقاء بعيدًا عن المنزل لأكثر من شهر ليس بالأمر السهل".
وأضافت دوجا حجازي: "كنتُ أشعر بالغضب بحال أصدر أطفالي أي صوت في منتصف الليل، والآن أنا هنا وحدي بين 4 جدران أجبر نفسي على النوم".
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