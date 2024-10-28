في ظل التصعيد الخطير على صور وضواحيها... نيكولا معوض يجدّد الصرخة: هدفها الوحيد هو التدمير

في ظل التصعيد الخطير على صور وضواحيها... نيكولا معوض يجدّد الصرخة: هدفها الوحيد هو التدمير



نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية الستوري على انستغرام خريطة لمدينة صور وضواحيها التي تتعرض للتدمير الشامل من قبل العدوان الاسرائيلي وأرفقها بمجموعة من الرسائل الغاضبة.



وفي التفاصيل، كتب نيكولا معوض رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "يعجبني تحوّل العدوان من استهداف شخص معين في منزله دون تعريض أي شخص من حوله للأذى، أو استهداف شقة معينة في مبنى مكون من 10 طوابق وترك كل الشقق الأخرى سليمة إلى تدمير مدينة بأكملها في لمح البصر".



وأضاف نيكولا معوّض: "منزل أختي يقع هناك، بيوت رفاقنا، جيراننا، ذكرياتنا وكل شيء. كما أنه لا يوجد أي نشاط لحزب الله هناك، قد يكون لديه عددا من المكاتب التي كان من الممكن أن تستهدفها إسرائيل على وجه التحديد، لأننا نعلم جميعًا أنها قادرة على القيام بذلك، لكن من الواضح أن هدفها الوحيد هو التدمير فقط".