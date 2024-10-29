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وفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا
فنّ
2024-10-29 | 10:50
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وفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا
وفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا
توفي صباح اليوم الممثل المصري القدير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عامًا.
وفي التفاصيل، أعلن محمد يوسف خبر وفاة شقيقه الممثل القدير حسن يوسف، عبر حسابه على منصة فيسبوك حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته... نسألكم الدعاء".
ويُذكر أن حسن يوسف هو ممثل مصري، اهتم بإخراج الكثير من الأفلام في السبعينيات كما أنه مثّل في بعضها.
وقدّم الراحل عددا كبيرا من أفلام السينما المصرية بما في ذلك "أنا حرة"، "في بيتنا رجل"، "الخطايا"، "الباب المفتوح"، "شاطئ المرح"، "السيرك" و"أم العروسة" وغيرها، وأكد حسن يوسف عام 2024 اعتزاله التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.
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